Halten Sie Ihre Sonnencreme bereit, denn Mallorca wird einen der heißesten Oktoberanfänge aller Zeiten erleben! Für Sonntag sagt das Wetteramt von Palma (AEMET) Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad voraus. Tatsächlich ist es wärmer als üblicherweise, aufgrund einer stabilen Hochwetterlage.

Das bedeutet, dass es den Meteorologen zufolge vor allem zu Monatsbeginn an diesem Sonntag Strandwetter mit Rekordtemperaturen geben wird. Erwartet wird zudem ein milder Herbst mit angenehmen Wochentagen und weiteren sonnigen Wochenenden.

Das gute Wetter ist förderlich für die Tourismusbranche, indem es Last-Minute-Bucher anlockt, die auf der Suche nach Sonne sind. Davon werden sicherlich auch Familien in Deutschland profitieren, denn in diversen Bundesländern sind derzeit Herbstferien. Touristiker gehen davon aus, dass die Urlaubssaison bis in den November hinein andauern wird, was wiederum nicht zuletzt auf das gute Wetter zurückzuführen ist.

Gleichwohl wird es an den Stränden nicht mehr so voll zugehen wie in den Sommermonaten. Das bedeutet: Der Monat Oktober gilt als einer der angenehmsten zum Urlauben und für Freizeit auf der Insel. Neben dem schönen Badewetter lässt es sich derzeit auch herrlich wandern oder Rad fahren auf Mallorca. Die Nachttemperaturen liegen bei 18 Grad, was einen erholsamen Schlag garantiert.

Lust ein paar Badebuchten zu entdecken? MM stellt hier drei vor:

Diese drei Mallorca-Buchten sind auch im Oktober einen Ausflug wert

Der endende September hat seinerseits ebenfalls einen Rekord aufgestellt … als einer der feuchtesten in der Geschichte. Tatsächlich hat es große Wassermengen abgeregnet. Die Regentage waren jedoch von ihrer Anzahl her äußerst gering.