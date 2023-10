Im beliebten Einkaufszentrum "Fan" in Palma de Mallorca hat die Tat eines Jugendlichen die Besucher aufgeschreckt. Wie aus einem Video hervorgeht, das der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vorliegt, warf der Mann zunächst einen Stuhl auf einen Kellner, der ihn offensichtlich nicht beachtet hatte. Danach griff er ihn mit Fausthieben an. Das Opfer leidet an Schwerhörigkeit.

Einem inselweit bekannter Kickboxer, der sich ebenfalls in dem Einkaufszentrum aufhielt, gelang es, den tobenden Jugendlichen mit einigen Griffe niederzuringen. Das Opfer konnte sich in Sicherheit bringen. Das Video vom Tathergang befindet sich inzwischen bei der spanischen Nationalpolizei. Die Beamten versuchen mit Hochdruck, den Täter zu identifizieren und seiner habhaft zu werden. Das "Fan"-Einkaufszentrum ist neben dem bei Marratxí liegenden Fashion Outlet und der Shopping-Mall nahe dem Hafen Portopi das größte auf der Insel. Es zieht tägliche Hunderte bis Tausende Besucher an und verfügt sogar über Kinos. Es befindet sich an der Autobahn zwischen Palma, dem Flughafen und Llucmajor.