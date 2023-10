Wegen eines akuten Flugnotfalls hat ein Airbus A320 der Billigairline Easyjet den Flug nach Mallorca abbrechen müssen. Der Jet war am Donnerstagabend laut dem Kölner Stadtanzeiger und gut informierten Branchenportalen in der nordirischen Stadt Belfast gestartet und auf dem Weg auf die Ferieninsel, als der Pilot unvermittelt einen Notfallcode für eine Luftnotlage über Frankreich funkte. Das Flugzeug war in mehr als 11.000 Metern Höhe unterwegs, als die Crew einen medizinischen Notfall an Bord meldete.

Der Airbus flog zum Zeitpunkt des Luftnotfalls über dem Atlantik. Die Flugverkehrskontrolle musste dringend eine geeignete Landemöglichkeit finden. Die Easyjet-Maschine war gegen 22 Uhr gestartet und zunÄchst planmäßig geflogen, bevor sie den französischen Luftraum erreichte. Das Flugzeug sollte anschließend über die Côte d’Azur in Richtung Mallorca weiterfliegen. Gegen 23.45 Uhr leitete der Pilot aber den drastischen Sinkflug ein, in nicht einmal zehn Minuten sank das Flugzeug um mehr als 8000 Meter. Ähnliche Nachrichten Vogel "verschluckt": Mallorca-Flieger muss nach 20 Minuten umdrehen Mehr ähnliche Nachrichten Kurz vor Toulouse flog der Pilot dann eine scharfe Kurve und wendete den Airbus A320 abrupt, um am Flughafen in Toulouse-Blagnac zu landen. Das geht aus Aufzeichnungen des Flugdatendienstes "Flightradar24" hervor. Das Flugzeug landete in der Nacht zum Freitag in Toulouse, auf der Landebahn warteten bereits Rettungskräfte. Es ist davon auszugehen, dass die betroffene Person ausgeladen und behandelt wurde. Die Passagiere mussten an Bord des Airbus A320 auf den Weiterflug nach Mallorca warten. Das Flugzeug hob wenige Minuten später wieder in Toulouse ab und landete schließlich gegen 3 Uhr ohne weitere Zwischenfälle auf Mallorca. Ob der medizinische Notfall ein Teil der Crew oder einen Passagier betraf, war zunächst nicht bekannt