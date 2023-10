Wer nach Mallorca kommt, um Party zu machen, fängt oft schon am Flughafen damit an. Es wird getrunken, laute Musik gehört, gegrölt und manchmal auch randaliert. Das gilt nicht nur für Ballermann-Urlauber, sondern auch für Besucher der balearischen Nachbarinsel Ibiza. Ein solcher Party-Tourist ist in der vergangenen Woche von der Polizei festgenommen worden. Dafür musste der Ryanair-Flieger sogar im französischen Bordeaux zwischenlanden. Gestartet war die Maschine in Liverpool. Der Mann hatte wohl zu viel getrunken und fing an, an Bord zu randalieren. Er habe die restlichen Passagiere und das Personal gestört, meldet der Kölner Express, und "er soll sogar in Ohnmacht gefallen sein", schreibt die Zeitung.