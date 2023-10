In Palma de Mallorca haben sich unlängst ein in einem gestohlenen Pkw sitzendes Pärchen und Fahrzeuge der spanischen Nationalpolizei eine gefährliche und länger andauernde Verfolgungsjagd geliefert. Alles begann an der Ausfallstraße Avenida Manacor, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung heißt. Die Verfolgungsjagd, die bereits am Samstag über die Bühne ging, endete erst nach mehreren Kilometern in der Nähe des Krankenhauses Son Llàtzer.

Bei den Kriminellen, die in einem roten Honda Civic saßen, handelt es sich um 36 beziehungsweise 40 Jahre alte Spanier. Der Mann ist ein polizeibekannter Intensivtäter nund wurde zuletzt erst im August aus dem Gefängnis entlassen. Er verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis. Zu der Verfolgungsjagd kam es, nachdem zunächst der Besitzer des Honda am Freitag den Diebstahl bei der Nationalpolizei angezeigt hatte. Einen Tag später meldete eine Bewohnerin des Viertels Son Ferriol zwei offenbar unter Drogen stehende Personen in nämlichem Honda. Daraufhin suchten mehrere Einsatzfahrzeuge nach dem Pkw, fanden ihn aber zunächst nicht. Als das Auto auf der Avenida Manacor gesichtet wurde, beschleunigte es, und die Verfolgungsjagd nahm ihren Lauf. Während der halsbrecherischen Flucht brachten die Kriminellen mehrere Autofahrer in akute Gefahr. Der Honda wurde gestoppt und die Insassen abgeführt.