Es ist einer der rätselhaftesten Morde der 90er Jahre und seit über 25 Jahren ungeklärt - der Dreifachmord an Wirt Manfred Meisel, seinem Sohn Patrick und der Tierpflegerin Claudia Leisten auf Mallorca. Die dreiteilige True-Crime Doku-Serie von Constantin "Der Bierkönig – Mord am Ballermann" läuft ab Freitag, 13. Oktober, bei Prime Video.

Die Dokumentation zeigt die Mordermittlungen und Rekonstruktion des Falles durch den damaligen Chefermittler der spanischen Polizei, durchleuchtet und hinterfragt die bis heute unklaren Tatmotive und rollt somit die Geschichte erneut auf – denn die Dokumentation zeigt neue Spuren zu möglichen Tätern auf, die bislang unberücksichtigt blieben. Das Mallorca Magazin hat an der Entstehung der Doku mit exklsuiven Informationen und historischem Bildmaterial mitgewirkt.

Der Mord an "Bierkönig" Meisel hatt die Insel am 12. November 1997 schockiert. Das Mallorca Magazin schrieb damals in seiner Ausgabe 46/1997 dazu: "Ein entsetzliches Verbrechen erschüttert ganz Mallorca. Der Inhaber des berühmten 'Bierkönig' in der Schinkenstraße an der Playa de Palma, Manfred Meisel, wurde auf seiner Finca erschossen. Mit ihm mussten auch sein achtjähriger Sohn Patrick und eine Tierpflegerin sterben."

Im November jährt sich der Todestag Meisels also zum 26. Mal. Doch die Erkenntnisse zu den Mordfällen waren trotz intensiver jahrelanger Ermittlungen der Polizei so wenig aufschlussreich, als dass die Täter jemals hätten gefasst werden können. Raum für Spekulationen zu dem Verbrechen gab es damals wie heute. Klar ist, dass die grausame Tat bis ins letzte Detail geplant gewesen sein musste.

Der damals 49-jährige Meisel war mit seiner Mitarbeiterin Claudia Leisten auf seiner Finca "Barracas" in S'Aranjassa regelrecht nach Mafia-Methode hingerichtet worden. Im Büro-Trakt neben dem Wohnhaus lagen beide Opfer am Boden. Sie waren jeweils mit zwei Schüssen in den Hinterkopf ermordet worden. Meisels Sohn Patrick fand seinen Tod im Schlafzimmer der Eltern. Auf den Jungen wurden Ermittlungen zufolge zwei Schüsse aus nächster Nähe in die Schläfe abgegeben. Die 30-jährige Claudia Leisten war die Tierpflegerin des Gastronomen Meisels und kümmerte sich um die Papageienzucht des Unternehmers.

In den Wochen nach der verregneten Novembernacht kamen viele Theorien über die Schreckenstat auf. Einer Annahme zufolge wurde Claudia Leisten getötet, da sie mit Meisels Lebensgefährtin Daiana Ritter, der Mutter des achtjährigen Patrick, angeblich verwechselt worden war. Die zu dem Zeitpunkt schwangere Ritter war in der Mordnacht nicht auf Mallorca, sondern hielt sich zu medizinischen Untersuchungen in Deutschland auf. Im April 1998 brachte sie Florian, den zweiten Sohn des "Bierkönigs", zur Welt.

Eine Erklärung hinsichtlich der Morde wurde im Konkurrenzkampf an der Playa de Palma vermutet, da Meisel mit dem Erfolg seines Lokals zahlreiche Neider hatte. Andere Spekulationen gingen von einer internationalen "Papageienmafia" aus, einem Mord aus Rachemotiven, Schutzgelderpressungen oder gar von einer Beziehungstat. Doch endgültig bewiesen wurde bis heute nichts. Mit Spannung darf also erwartet werden, ob die Prime-Doku neue Erkenntnisse zutage fördert.