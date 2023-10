Der anstehende Wetterwechsel auf Mallorca fällt durchgreifender als bislang angenommen aus. Laut der Vorhersage des Aemet-Dienstes soll es ab Sonntag bis mindestens Mittwoch örtlich teils ergiebig regnen. Dabei sinken die Temperaturen jedoch, sondern steigen sogar. Am Mittwoch werden für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe 30 Grad erwartet. Und nachts soll es erneut tropisch werden.

Wer noch einmal an den Strand will, sollte dies am Samstag tun: Dann bleibt es bei einer Höchsttemperatur von 29 Grad trocken, die Sonne scheint fast ungetrübt vom Himmel. Am Sonntag kann es noch sonnige Abschnitte geben, ab Montag jedoch bleibt es grau und nass. Stürmisch soll es allerdings nicht werden, der Wind frischt nur halbwegs böig auf.

Am Donnerstag wurde noch einmal die 30-Grad-Marke erreicht, Spitzenreiter war der von vielen Deutschen bewohnte Ort Llucmajor mit genau 30 Grad. Auf Rang 2 folgte Porreres mit 29,8 Grad und Sineu mit 29,3 Grad. Am Flughafen von Mallorca wurden 28,7 Grad gemessen, an der Balearen-Universität nördlich von Palma waren es 28,3 Grad.

Experten führen die ungewöhnlich warmen Temperaturen auf den fortschreitenden Klimawandel zurück. Selten wurden im September und Oktober so hohe Temperaturen wie zurzeit gemessen. Im abgelaufenen Sommer hatten mehrere aufeinanderfolgende Hitzewellen die Menschen zum Schwitzen gebracht.