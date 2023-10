Ein ungewöhnlicher Kriminalfall beschäftigt derzeit die spanische Nationalpolizei auf Mallorca. Beamte nahmen laut einer Pressemitteilung vom Montag einen 23-jährigen Mann fest, dem vorgeworfen wird, mit seiner eigener Mutter den Beischlaf vollzogen zu haben. Die Tat soll am vergangenen Samstag verübt worden sein.

Die Ermittler nannten das Dorf in der Serra de Tramuntana, wo sich der Mann an seiner Erzeugerin vergangen soll, aus Sicherheitsgründen nicht. Als Grund wurde genannt, dass in solchen Weilern fast jeder jeden kenne und das Opfer geschützt werden solle. Der Pressemitteilung zufolge soll der Verdächtige zunächst lauthals Geld verlangt habe. Dann habe er die Mutter missbraucht.

Nach der Tat überreichte die Mutter laut den Angaben das von diesem geforderte Geld und fuhr ihn in ein Bordell in Palma. Danach erstattete sie im Revier der Nationalpolizei Anzeige gegen den missratenen Abkömmling. Daraufhin wurde sie in einem Gesundheitszentrum einer eingehenden ärztlichen Untersuchung unterzogen.

Der 23-Jährige wurde später in einem TIB-Überlandbus, der von der Balearen-Hauptstadt in sein Dorf unterwegs war, festgenommen. Der Mann gilt in seinem Ort als äußerst aggressiver und streitsüchtiger Mitbürger und ist darüber hinaus polizeibekannt. Nach seiner Festnahme stieß er laut Todesdrohungen gegen seine Mutter aus.