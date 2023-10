Der angebliche Einsturz des Stegs zwischen dem Strand von Camp de Mar und dem vorgelagerten Felsen mit dem beliebten Restaurant La Illeta im Südwesten von Mallorca hat am Samstag stundenlang Residenten in Atem gehalten. Das Bauwerk gilt nicht nur unter Deutschen als kultig, ein Besuch in dem Paella-Tempel ist für viele ein Muss.

Für Aufregung in Residentenkreisen sorgten am Samstag mehrere Posts in der Facebook-Gruppe "Mallorca Insider". Es wurde dort unter anderem behauptet, die malerische, auf Metallstreben befindliche Holzbrücke sei durch den Wellengang während des vor einigen Tagen über die Insel gefegten Sturms Aline "zerstört" worden. "Es war schon echt krass", hieß es weiter.

Doch die Realität sieht anders aus: Bei einem MM-Besuch am Sonntag wurde festgestellt, dass der Steg wie eh und je steht. Ein Bagger hatte am Samstag lediglich Aufräumarbeiten ausgeführt. Da das Restaurant saisonbedingt geschlossen ist, wurde vor der Brücke ein Schild mit der Aufschrift "no pasar" ("nicht weitergehen") aufgestellt.

Wie eh und je im seichten Wasser: Der bekannte Steg am Sonntag

Der idyllisch gelegene Ferienort Camp de Mar, der zur Gemeinde Andratx gehört, zieht Jahr für Jahr Tausende vor allem deutschsprachige Urlauber an. Sie leben in Vier- und Fünfsternehotels wie dem Steigenberger und dem Zafiro oder in Apartmentanlagen. Der Strand ist zwar nicht lang, doch es ist dort bei schönem Wetter ein relativ gefahrloses Baden in seichtem Wasser möglich.