Beim traditionellen Herbsttreffen, zudem der deutsche Reiseveranstalter TUI seit Jahren nach Saisonschluss lädt, herrschte am Mittwoch auf Mallorca eitel Sonnenschein. Und das lag nicht nur am strahlend blauen Himmel, sondern in erster Linie an einem Sommer 2023, dem PR-Direktor Aage Duenhaupt den Stempel "fantastisch" aufdrückte. Doch mit der Vergangenheit, und im schnelllebigen Business Tourismus gehört die eben erst zu Ende gegangene Urlaubssaison bereits zur Vergangenheit, wollten sich Duenhaupt, sein Chef, CEO Sebastian Ebel, und weitere Angereiste aus der Führungsebene gar nicht lange aufhalten.

Vielmehr blickten die TUI-Granden und die knapp 180 ins Hotel TUI Blue Sensatori Biomar in Sa Coma geladenen Gäste bereits vergnügt in die nahe Zukunft. Denn die Saison 2024 verspricht mindestens so fantastisch zu werden wie ihre Vorgängerin. Schon seit Jahren, mit Ausnahme des Corona-Blackouts, fliegt der Reiseveranstalter jedes Jahr locker 1,9 Millionen Feriengäste auf die Balearen. Doch im kommenden Jahr soll endlich die Zwei-Millionen-Marke geknackt werden. Wobei anzumerken ist, dass zwar der Bärenanteil davon in Alemania ins Flugzeug steigt, aber TUI die Inselgruppe aus 15 weiteren Märkten bedient, darunter Österreich, die Schweiz und Großbritannien. Ähnliche Nachrichten Mai 2023: Schon jetzt 30 Prozent mehr Mallorca-Buchungen als 2019 Passend zur Jahreszeit stand auch eine Saison auf der Tagesordnung, die sich auf Mallorca immer weiter in die Länge streckt. Der lang gehegte Wunsch von Touristikern und Politikern, auch vor und nach dem Sommer mit Urlaubern gutes Geld zu verdienen, scheint sich allmählich zu erfüllen. PR-Direktor Duenhaupt zufolge ist die Nachfrage nach entspannten Tagen auf Mallorca in der Nebensaison ungebrochen hoch. Doch nicht nur das. "Wir beobachten auch, dass unsere Kunden zunehmend auf außergewöhnliche Qualität bei der Unterbringung Wert legen." Für einen Urlaub fern der Peak-Monate Juli und August spreche zudem das deutlich attraktivere Preis-Leistungs-Verhältnis. Dass sich im anstehenden Winter auf Mallorca keineswegs Fuchs und Hase gute Nacht sagen werden, liegt auch an der Zahl der geöffneten Hotels. Immerhin jedes fünfte, gab in der vorigen Wochen der Hotelverband Mallorca (FEHM) bekannt, werde der kühlen Jahreszeit mit offenen Pforten trotzen.