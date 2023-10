Das Mallorca Magazin – die dienstälteste deutschsprachige Wochenzeitung auf Mallorca – erscheint jetzt im neuen Design. Seit diesem Donnerstag kommt die Printausgabe im aufgefrischten Look daher. Das neue Layout ist reduzierter und übersichtlicher. Schon beim ersten Blick auf die Titelseite sieht man einige Neuerungen. Mehr Fotos zu den Nachrichten auf Seite eins liefern einen klaren Überblick über alles, was auf Mallorca wichtig ist. Eine der sichtbarsten Änderungen ist die neue Schriftart in den Texten, die dadurch besser lesbar werden und jetzt im Fünf-Spalten-Design daherkommen. Dies bietet die Möglichkeit, unseren publizistischen Ansprüchen visuell mehr Ausdruck zu verleihen, und schafft mehr Orientierung und Spaß beim Lesen.

Die neue Ausgabe des Mallorca Magazins gibt es seit diesem Donnerstag am Kiosk. "Wir haben uns für eine Umgestaltung entschieden, bei der nicht alles erneuert, aber vieles optimiert wird", betont Chefredakteur Alexander Sepasgosarian. Auch mehr Fotos, die jetzt größer sind, werden in dem neuen Layout eingebaut. Darunter wird die Textlänge aber nicht leiden, betont der Chefredakteur: "Die Information des Lesers ist und bleibt das wichtigste Anliegen des Mallorca Magazins." Unser Inhaltsverzeichnis, der "Fokus", ist im Rahmen des Re-Designs am stärksten modernisiert worden. Anstatt mit Fotos und Seitenverweisen auf die Artikel der aktuellen Ausgabe hinzuweisen, haben sich die MM-Grafiker etwas anderes einfallen lassen. Es werden die besten Fotos von Mallorca-Ereignissen der vergangenen Woche zu sehen sein, unter anderem auch von Dorffesten und Veranstaltungen, sowie zu aktuellen Geschehnissen. Zudem wird mit längeren Textblöcken Platz für mehr Information geschaffen. Auch das Impressum wird jetzt an dieser Stelle stehen, so werden die Macher des Mallorca Magazins für jeden Leser sichtbarer und besser erreichbar. Zudem bekommt der Kleinanzeigenteil ein neues Gesicht – farbenfroher und aufgelockert. Hier herrscht die Farbe Blau vor, sowohl in der Kopfleiste als auch bei den Logos für die Anzeigenrubriken. Die Überarbeitung des Magazins ist ein weiterer Entwicklungsschritt in der Modernisierung der Zeitung, wie zuletzt die Neugestaltung des Internetauftritts im Mai 2022. Das Mallorca Magazin gibt es seit 1971. Jeden Donnerstag erscheint die Printausgabe, die nicht nur überall auf Mallorca, sondern auch in Deutschland erhältlich ist. Online versorgen wir Urlauber, Residenten und Mallorca-Liebhaber jeden Tag rund um die Uhr mit den wichtigsten Informationen der Insel.