Ein ungewöhnlicher Drogen-Diebstahl ereignete sich in den vergangenen Tagen auf Mallorca: Am Samstag wurde am Strand von Arenal, auf Höhe des Balneario 13, erneut ein Haschichpaket an Land gespült, wobei der der Inhalt des Fundes plötzlich verschwunden war.

Eine Zeugin, die später von der Polizei vernommen wurde, will dabei beobachtet haben, dass ein "schwarz gekleideter Mann afrikanischer Abstammung" dabei das besagte Bündel binnen von Sekunden öffnete und geflüchtet sei. Die Polizei geht davon aus, dass der ein Werkzeug bei sich geführt haben muss, um das Paket zu öffnen. Ähnliche Nachrichten 400 Kilo Haschisch! Mehrere Päckchen unweit von Millionärshügel an Cala in Santa Ponça gespült Mehr ähnliche Nachrichten Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, durchkämten die Beamten die Gegend und sprachen mit den Anwohnern, konnten den Verdächtigen jedoch nicht ausfindig zu machen. Am Dienstag (24.10) und am Samstag (21.10) sind bereits etliche Haschischpakete an den Stränden der Insel lokalisiert worden, einige davon waren etwa 40 Kilogramm schwer. Auf Mallorca sind Drogen weitverbreitet. Sie werden nicht nur von Angehörigen unterer, sondern auch oberer sozialer Schichten konsumiert. Nicht selten finden Polizisten Marihuana-Plantagen in Hinterhöfen, auf entlegenen Feldern oder sogar in Kellern. Das Haschisch, das nach Mallorca geschmuggelt wird, stammt vor allem aus Nordafrika.