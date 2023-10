Auf Mallorca hat es wieder einen spektakulären Rolexraub gegeben. Dieses Mal ereignete sich der Raubüberfall am Samstagnachmittag in Port d'Andratx im Südwesten der Insel. Der Hafenort ist bei deutschen Urlaubern und Residenten gleichermaßen beliebt. Laut Angaben der Beamten ist dabei einem in Port d'Andratx lebenden, ausländischen Residenten gewaltsam die Rolex vom Handgelenk gerissen worden. Einer der mutmaßlichen Täter schlug den Mann so heftig ins Gesicht, dass er auf den Boden knallte und liegenblieb. Der Räuber nutze diesen Moment, schnitt mit einem Messer das Armband der Uhr durch und ließ sein Opfer liegen.

Ähnliche Nachrichten Rolex-Bande auf Mallorca festgenommen: Männer klauten vor allem in Deutschen-Hochburgen Mehr ähnliche Nachrichten Im Anschluss stiegt der Täter auf ein Motorrad, das sein Komplize fuhr, und beide rasten davon. Die Ehefrau des Opfers saß im Auto und musste sich den Vorfall mit ansehen. Außerdem wurde die Szene von den Überwachungskameras der Tankstelle aufgezeichnet. Ein Tankstellenmitarbeiter rief umgehend den Krankenwagen und die Polizei. Weil die beiden Männer aber Helme trugen, fällt es den Beamten schwer, sie zu identifizieren. Jetzt wird weiter versucht, sie anhand des Motorrads festzumachen. Am Samstag hatten die Beamten bereits den ganzen Tag die Ortsein- und -ausgänge kontrolliert – bisher erfolglos. Die Armbanduhr soll einen Wert von mehreren zehntausend Euro haben, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Última Hora". Obendrein musste das mutmaßliche Opfer in einem Ärztezentrum medizinisch versorgt werden. Später erstattete der Mann Anzeige. Raubüberfälle wie diese ereignen sich auf Mallorca immer wieder. Oft stecken dahinter sogenannte Rolexbanden, die organisiert Luxusuhren, Schmuck und andere Wertgegenstände klauen. In den vergangenen Jahren hat es auf Mallorca auch immer wieder aufsehenerregende Fälle gegeben. Mal wurden Luxusuhren an der Sicherheitskontrolle des Flughafens von Palma de Mallorca geklaut, mal beim Liebesspiel mit Prostituierten.