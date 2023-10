An zwei Stränden des im Nordosten von Mallorca gelegenen Ferienortes Cala Rajada – Cala Agulla und Playa Son Moll – hat sich das Meerwasser am Montag zeitweise auf verdächtige Weise bräunlich verfärbt. Eine MM-Leserin ließ der Redaktion entsprechende Fotos zukommen. Die Lokalpolizei habe den Strand von Son Moll mit einem Band abgesperrt. Geäußert wurde die Vermutung, dass es sich um Fäkalien handeln könnte.

Cala Rajada ist bei deutschen Touristen besonders beliebt. Es gibt dort im Sommer ein reges Nachtleben, die Strände ziehen regelmäßig Tausende Menschen an. Die in naturbelassener Umgebung befindliche Cala Agulla gilt mit ihrem blütenweißen Sand, der nur leicht ins offene Meer abfällt, als einer der schönsten Strände der Balearen.

Das Meer vor den meisten Inselstränden ist in der Regel sauber. Nur manchmal – wenn es regnet – müssen vor allem in Palma einige Strände wie Ciutat Jardi oder Can Pere Antoni gesperrt werden, weil Fäkalwasser ins Meer gelangt ist.