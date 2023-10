Die Fluggesellschaft Isla Air Express will am 9. und 10. November zwei Tage lang Testflüge mit Wasserflugzeugen auf der Route Palma de Mallorca und Ibiza-Stadt durchführen. Bei Isla Air Express handelt es sich um eine spanische Fluggesellschaft mit Sitz in in der Balearenhauptstadt, die bereits vor fünf Jahren die entsprechende Genehmigungen für die Routen der Flüge zwischen den Inseln der Pityusen beantragt hat.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Periódico de Ibiza y Formentera" berichtete, belaufen sich die für dieses Projekt getätigten Investitionen – den Erwerb der Flugzeuge und gewisse Lizenzen – bereits auf mehr als acht Millionen Euro. Isla Air Express will in Zukunft Flugverbindungen zwischen Mallorca und Formentera, Ibiza und Menorca anbieten. Ähnliche Nachrichten Wegen betrunkenem Randalierer: Balearen-Flug muss zwischenlanden Mehr ähnliche Nachrichten Isla Air Express teilte diesbezüglich mit, dass es sich um eine Unternehmung handelt, die das internationale Prestige der Balearen steigern würde. "Es handelt sich um eine strategische Anlage für unsere Insel und die Wiedereinführung dieser Flugart als führendes Reiseziel im Mittelmeerraum, um ein breiteres Angebot an alternativen Transportmöglichkeiten zwischen den Inseln anzubieten", teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Auf der Homepage der Firma wurden die ersten Reiseverbindungen, die gestartet werden sollen, veröffentlicht. Dabei werden für die die Strecke Palma-Ibiza, die fünfmal täglich geflogen werden soll, 35 Minuten veranschlagt. In einer weiteren Phase soll das Angebot erweitert werden, sodass in Zukunft auch Flüge zwischen Ibiza und dem spanischen Festland (Alicante und Valencia) vorgesehen sind.