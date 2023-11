Europas zweitgrößte Billigairline Easyjet steigt in das Geschäft für Pauschalreisen ein und will seine Flüge in Zukunft auch im Paket mit Hotelübernachtungen anbieten. Die Reisen sollen schon für den kommenden Sommer buchbar sein, wie deutsche Medien berichteten. Eine Woche Mallorca inklusive Flug und Hotel für kaum mehr als 100 Euro soll unter anderem angeboten werden.

Elf Flugzeuge hat die britische Airline in Berlin stationiert. Vorstandschef Johan Lundgren wurde mit den Worten zitiert, das neu gegründete Tochterunternehmen "Easyjet Holidays" werde noch im Dezember erste Reisen anbieten. "Wir sind ein Low-cost-Reiseveranstalter mit Vier- und Fünf-Sterne-Hotels", beschreibt Lundgren das Geschäftsmodell, mit dem er auf dem deutschen Markt reüssieren will. Die Hotel-Sterne bezögen sich auf die Bewertungssterne im Internet-Reiseportal Tripadvisor. Anders als bei anderen Pauschalreiseanbietern werden Leistungen wie der Bustransfer zum Hotel oder ein Veranstaltungsprogramm vor Ort bei Easyjet nicht im Preis inkludiert. In 70 Prozent der Fälle wären dieselben Hotels bei der Airline-Tochter billiger zu haben als bei der Konkurrenz, wurde Johan Lundgren weiter zitiert. In Großbritannien verkauft die Billigairline schon seit zwei Jahren auch Hotelpakete und ist damit eigenen Angaben zufolge sehr erfolgreich. Easyjet sei dort der "am schnellsten wachsende Reiseveranstalter" und das mit den höchsten Margen, lobte Lundgren die Performance seiner Tochterunternehmung. Zwei Millionen Kunden hätten im vergangenen Jahr bei „Easyjet Holidays" eine Reise gebucht und dem Unternehmen knapp 140 Millionen Euro Profit in diesem Geschäftsbereich eingebracht. Der Veranstalter will in Deutschland Reisen zu mehr als 70 europäischen Zielen und dort eine Auswahl unter mehr als 4000 Hotels anbieten. Von Reiseveranstaltern ohne Airline-Anschluss will sich Easyjet durch flexiblere Flugoptionen und ein „großzügiges Freigepäck" von 23 Kilogramm unterscheiden.