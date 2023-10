Die Fluggesellschaft Eurowings wird sich ab dem Frühjahr 2024 am Flughafen Erfurt-Weimar mit Verbindungen nach Mallorca engagieren. Das teilte der in Thüringen befindliche Airport mit. Ab dem April werden demnach Airbus-Jets der Airline zunächst dreimal pro Woche, ab dem 20. Mai viermal den Flughafen Erfurt-Weimar mit Mallorca verbinden.

Die Flugzeuge werden an den Wochentagen Montag, Donnerstag, Samstag, ab dem 20. Mai dann

auch Dienstag in den frühen Morgenstunden nach Mallorca abfliegen. Die entsprechenden

Ankünfte erfolgen am späten Abend. Durch das Angebot, an mehreren Wochentagen nach Mallorca fliegen zu können, sind alle gewünschten Reiseaufenthalte möglich.

Unabhängig vom Wochenrhythmus wird ein Wochenendausflug, eine Kurzwoche bis zu längeren Aufenthalten ermöglicht. Die Flüge sind ab sofort zu Tarifen ab 74,99 EUR pro Strecke buchbar. Ab Erfurt war es lange Zeit und ist es bis Ende März nicht möglich, direkt auf die Insel zu gelangen.

Der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft, Gerd Stöwer, sagte: "Wir freuen uns, dass wir

unseren Fluggästen ab dem kommenden Frühjahr nun wieder das beliebte Ziel Mallorca anbieten

können. Für den Flughafen Erfurt-Weimar ist es ein großer Erfolg, dass sich die große, bei

Fluggästen sehr beliebte und renommierte Airline Eurowings, am Standort engagiert. Für uns ist

dies ein Einstieg mit Perspektive in der Zusammenarbeit mit Eurowings."