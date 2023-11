Erstmals seit vielen Monaten sind in einigen Regionen auf Mallorca die Nachttemperaturen wieder einstellig gewesen. In der Nacht zum Montag war es laut dem Wetterdienst Aemet in folgenden Orten besonders kalt: Kloster Lluc 6 Grad, Binissalem und Balearen-Universität 8 Grad, Campos, Santa Maria und Escorca 9 Grad.

Am Montag stieg das Quecksilber jedoch bei heiter bis wolkigem Himmel wieder auf über 20 Grad, der Wind wehte diesmal nicht mehr so stark wie in den vergangenen Tagen. Für die kommenden Nächte werden ebenfalls Werte unterhalb der 10-Grad-Grenze erwartet, die milden Tageswerte bleiben der Insel erhalten.

In den vergangenen Wochen war Mallorca von mehreren Stürmen heimgesucht worden. Die richteten jedoch nicht allzu große Schäden an. Der letzte Sturm "Ciarán" sorgte für Windböen von bis zu 110 Stundenkilometern, die über vier Tage lang andauerten. Mitunter regnete es auch, was an den kommenden Tagen nicht erwartet wird. Stattdessen soll es am Donnerstag noch einmal windiger werden.