Das Wetter auf Mallorca ist in den vergangenen Tagen spürbar herbstlicher geworden. Insgesamt ist es kühler und auch die ersten Herbststürme sind schon über die Insel gefegt. In den nächsten Tagen stehen auch wieder einige Schauer auf dem Programm, laut des staatlichen Wetterdienstes AEMET. Am Dienstag, 7. November, bleibt es erst einmal trocken. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab, es weht ein mäßiger Wind. Bis zu 21 werden es in Pollença, 20 Grad in Palma und Felanitx sowie 19 Grad in Sóller und Llucmajor.

In der Nacht auf Mittwoch sollen die Tiefstwerte auf bis zu 8 Grad zurückgehen, unter anderem in Manacor, Marratxí und Lluc. Um die 12 Grad werden in Palma und Pollença erwartet. Am Mittwoch wird die Wetterlage erst einmal stabil bleiben. Meistens ist es recht freundlich mit viel Sonnenschein, allerdings können die Wolkenfelder sich auch verdichten und es kann längere, bedeckte Abschnitte geben. Auch die Tageshöchstwerte bleiben ähnlich, nämlich bei rund 18 bis 20 Grad. Ab Donnerstag soll es insgesamt ungemütlicher werden. Laut des staatlichen Wetterdienstes muss mit Schauern gerechnet werden, vor allem im Norden und Nordwesten der Insel. Regen ist demnach angekündigt für Sóller und Pollença. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise auf 1300 Meter und dazu soll ein flotter Wind aufkommen. Der Rest Mallorcas bleibt voraussichtlich trocken, der Himmel bleibt am Donnerstag aber oft wolkig und bedeckt. Die Toptemperaturen am Donnerstag erreichen weiter zwischen 18 und 20 Grad. Laut den aktuellen Wetteraussichten ist es möglich, dass sich die Schauer bis in den Freitag ziehen. Danach – so die vorsichtigen Prognosen des Wetterdienstes – sieht es richtig gut aus: Es soll am Wochenende wieder wesentlich wärmer und sonniger werden. Örtlich können es sogar 24 bis 26 Grad werden. Allerdings ist diese Information mit Vorsicht zu genießen: Wetteraussichten, die über drei Tage hinausgehen, sind oft zu vage.