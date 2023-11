Es ist ein ungemütlicher Start in den Donnerstag gewesen. Der Morgen begann mit vielen Wolken und ergiebigem Regen. Fast auf der gesamten Insel werden Schauer und Nieselregen erwartet, teilweise kann es auch Gewitter geben. Außerdem gilt die Wetterwarnstufe Geld für das Tramuntana-Gebirge, die Nordwestküste und Südostküste der Insel. Die Windböen können bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen und für bis zu drei Meter hohe Wellen sorgen. Dazu werden Tageshöchstwerte zwischen 20 Grad in Palma und Manacor und Alcúdia und Pollença bis 21 Grad erreicht, die sich durch das nasskalte Wetter aber wesentlich kühler anfühlen.

Die Wetterlage auf Mallorca wird sich aber schnell beruhigen, so zeigen die Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes AEMET. Ab Freitag soll es insgesamt wieder freundlicher sowie sonniger werden und trocken bleiben. Zwar wird es erst einmal nicht wärmer, doch schöner. Rund 20 Grad werden am Freitag erreicht und dazu scheint fast überall auf Mallorca die Sonne. Die Wassertemperatur liegt bei rund 19 Grad.

Am Samstag und Sonntag können ein paar mehr Wolken dazukommen, die auch mal dichter werden. Aber auch das Wochenende soll trocken bleiben. Vor allem am Sonntag ziehen die Temperaturen dann voraussichtlich an: 24 Grad werden in Sa Pobla, Pollença und Llucmajor erreicht, Sóller kann mit 23 Grad rechnen. Der Wind kann am Sonntag stellenweise etwas flotter ausfallen. Einem Strandtag mit der Familie oder einer Wanderung auf Mallorca steht somit am Wochenende nichts im Wege.