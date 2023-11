Ein beherzter Griff in die Tasche eines Morgenmantels, und schon wechselte am vergangenen Montag auf Mallorca eine Uhr der Edelmarke Rolex zumindest vorübergehend den Besitzer. So geschehen in einer Villa in Bendinat. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge war eine aus Pakistan stammende Familie mit einem Umzugswagen in dem vornehmen Wohngebiet vorgefahren, um Gebrauchtmöbel zu erwerben und abzuholen.

Ähnliche Nachrichten Weil er einem Porschefahrer die Rolex klauen wollte: Mann provoziert Unfall Im Verlauf des Verladevorgangs bat die 43 Jahre alte Käuferin eine Hausbedienstete, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Diesem Wunsch wurde ihr entsprochen. Im Badezimmer fiel der Pakistanerin offenbar ein Morgenmantel ins Auge. Nach Angaben der Polizei wagte sie einen Griff in dessen Taschen und stieß dabei auf eine auf 50.000 Euro geschätzte Rolex. Dieser Versuchung konnte die Frau mutmaßlich nicht widerstehen, sie wickelte das teure Stück in Toilettenpapier und ließ es unter ihrer Kleidung verschwinden. Lange währte die Freude an der kostbaren Uhr allerdings nicht. Noch während die Frau mit Mann und Sohn die erstandenen Möbel im Transporter verstaute, bemerkte der Hausbesitzer das Fehlen der Uhr. Kurzerhand rief er die Polizei, die nur wenige Minuten später mit einem Streifenwagen eintraf. Nach nur wenigen Minuten Verhör, so die Zeitung, habe die Frau den Diebstahl der Rolex gestanden. Die Beamten nahmen die Tatverdächtige an Ort und Stelle fest und führten sie am Dienstag dem Haftrichter vor. Dieser setzte die geständige Diebin unter Auflagen wieder auf freien Fuß.