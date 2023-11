Fans der Serie The Mallorca Files, die auf Mallorca gedreht wird, warten bereits gespannt darauf, dass die dritte Staffel ausgestrahlt wird. Doch nicht nur hierzulande gibt es Fans der Sendung. Die spanische Filmkommission hat jetzt bestätigt: Die Krimiserie gehört in den Vereinigten Staaten zu den beliebtesten Serien, die in Spanien gedreht wurden oder dort spielen. Nach Angaben der Kommission ist die BBC-Produktion gefragter als 65,6 Prozent aller anderen Titel in den USA.

Dass eine Serie auch für den Tourismus gut sein kann, hat man in Spanien längst verstanden. Das neue Filmtourismusprojekt der SFC, die "Spain Screen Grand Tour", soll deshalb die zahlreichen Drehorte in Spanien, einschließlich der Balearen, nicht nur der Filmindustrie, sondern auch der Tourismusindustrie und den Besuchern näher bringen. Fernsehserien sind zu einem der erfolgreichsten audiovisuellen Produkte geworden. Ihr Potenzial, ein großes und treues Publikum anzusprechen, macht sie zu einem "ausgezeichneten Medium, um für die Orte, die sie repräsentieren, zu werben, sie als attraktive Reiseziele zu präsentieren und das als "Filmtourismus" bekannte Phänomen hervorzurufen." Ähnliche Nachrichten Wieder Spitzen-Dreh auf Mallorca: Arbeiten für die "Mallorca Files" auf Palmas Rathausplatz Die spanische Filmkommission ist sich zweier Aspekte bewusst, die bei Reiseentscheidungen eine wichtige Rolle spielen: die Kenntnis des Reiseziels und die Motivation des Besuchs, sodass der Filmtourismus ein sehr wichtiger Bestandteil der Zukunft der audiovisuellen und touristischen Industrie sein wird. "The Mallorca Files" ist eine britische Polizei-Krimi-Fernsehserie, die von Dan Sefton erfunden wurde und auf der Insel spielt. Die Rollen der Ermittler werden von Elen Rhys und dem Deutsch-Niederländer Julian Looman verkörpert. Die neue Staffel von The Mallorca Files, die wie die ersten beiden Staffeln an zahlreichen Orten auf Mallorca gedreht wurde, wird voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2024 Premiere haben. In Deutschland läuft die Serie im ZDF.