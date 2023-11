Der nach Mallorca vorrückende Sturm wird wohl noch heftiger als gedacht. Laut dem Wetterdienst Aemet wird es anders als zunächst vermutet erst am Mittwoch richtig wild. Dann soll der Wind mit Orkanstärke direkt aus dem Norden, es wurde die Warnstufe Orange wegen hohen Seegangs und Gelb wegen starken Windes und Regenfällen ausgerufen.

Bereits am Dienstag beginnt es zu regnen und oberhalb von 1300 Metern zu schneien, doch der Wind wird dann noch nicht allzu stark sein. Die Höchsttemperatur sinkt auf nur noch 17 Grad, nachts wird es einstellig. Am Mittwoch soll es ungebrochen weiter regnen, die Temperaturen bleiben niedrig. Am Donnerstag soll der Regen aufhören, doch der Nordsturm bläst weiter, wenn auch nicht mehr mit allzu starken Böen. Danach wird wieder mit einer Wetterberuhigung gerechnet.

Am Montag sollte es auf der Insel bei Temperaturen über 20 Grad noch ruhig und vorwiegend sonnig bleiben, örtlich bildete sich – wie im November nicht unüblich – dichter Nebel. Doch am späten Nachmittag sollten die Wolken bereits dichter werden.

Am Sonntag gestaltete sich das Wetter erneut angenehm und windarm: Am wärmsten wurde es mit 24,2 Grad in Muro, am zweitwärmsten in Artà mit 23,9 Grad. Auf den Plätzen folgen Port de Pollença (23,7 Grad), Pollença (23,6 Grad) Sa Pobla (23,4 Grad), Colònia de Sant Pere (23 Grad) und Sineu (22,8 Grad). Wie in den vergangenen Tagen üblich überstiegen die Temperaturen im Gebirge nicht die 20-Grad-Marke.