Die Freude bei vielen Einheimischen und Urlaubern war groß, als der US-Fahrdienst Uber im Sommer seinen Betrieb auf Mallorca aufgenommen hat. Schließlich sind Taxis auf der Insel in der Hochsaison Mangelware, deren Buchungs-Hotline chronisch überlastet und die Schlangen an den Taxi-Ständen oft lange. Und doch folgte der ersten Freude schnell Ernüchterung. Denn: Anders als in Großstädten wie Madrid oder Barcelona waren die Privat-Chauffeure von Uber auf Mallorca deutlich teurer!

So kostete im Juni eine Fahrt mit der Uber-Limousine von der Innenstadt von Palma zum Flughafen Mallorca stolze 36 Euro. Zum Vergleich: Mit dem Taxi werden kaum mehr als 20 Euro fällig. Noch deutlicher fiel der Unterschied bei Fahrtzielen ohne Aufschlag aus. Hier mussten Kunden im Uber oft den doppelten Preis eines Taxis zahlen.

Jetzt die gute Nachricht: Die Preise des privaten Chauffeurdienstes, die je nach Nachfrage variieren, sind deutlich gesunken, da seit kurzem neben den Diensten "Comfort" und "Van" auch die Variante "Uber X" angeboten wird, also der Low-Cost-Tarif des Fahrdienstanbieters. Mittlerweile kostet die Fahrt zum Airport aus der City kommend in etwa so viel wie mit dem Taxi. Am Dienstagvormittag waren es 19,50 Euro. Zur Schinkenstraße kostet das Taxi 18,69 Euro, das Uber 22,20 Euro.

In der Stadt ist Uber zwar immer noch teurer als das Taxi, aber die Preise gleichen sich immer mehr an. Beispiel. Eine Fahrt vom Paseo Mallorca zum Shopping-Center Porto Pi schlägt im Taxi mit 9,20 Euro zu Buche, das Uber kostet 12,23 Euro. Nach El Molinar sind es 10,89 Euro beziehungsweise 14,26 Euro. Das Taxi nach Andratx schlägt mit 35,42 Euro zu Buche, das Uber mit 36,16 Euro.

Uber ist ein US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es bietet in vielen Städten der Welt Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. Verfügbar sind die Optionen UberX, Green, Premium, UberXL, Van und Taxi. Die Vermittlung erfolgt über eine mobile App oder eine Website. Das Unternehmen erhebt dabei eine Provision von mehr als 25 Prozent des Fahrpreises. Auf Mallorca war Uber im Juni, trotz heftiger Proteste der Taxi-Lobby, an den Start gegangen.