Nach kühlen und windig-regnerischen Tagen stellt sich zumindest vorübergehend wieder freundlicheres Wetter auf Mallorca ein. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert sogar, dass das Quecksilber ab Sonntag wieder die 20-Grad-Marke reißt. Dann wird der Wind schwach sein und die Sonne immer mal wieder vom Himmel scheinen.

Doch danach soll wieder ein Sturm anrücken, sodass in der kommenden Woche wieder lediglich mit allerhöchstens 15 bis 16 Grad gerechnet werden muss. Bis zum Wochenende steigt die Temperatur kontinuierlich an, am Freitag sind bereits 18 Grad drin und am Samstag 19 Grad. Nachts geht es bis Sonntag noch unter die Zehn-Grad-Marke, danach wird es wieder erträglicher. Nur am Montag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf über 50 Prozent.

Am Mittwoch wurden niedrige Temperaturen gemessen, wie man sie seit April nicht mehr gefühlt hatte: In Palma war es mit 17,2 Grad noch relativ mild, woanders dagegen lernten die Menschen wieder das Frieren: In Artà wurden nur 14,8 Grad gemessen, am Kloster Lluc 12,9 Grad, in Escorca lediglich 9,7 Grad und in Sineu 15,8 Grad.