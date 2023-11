Der mallorquinische Koch David Peregrina Capó und seine Frau Erika da Silva Santos sind am vergangenen Freitag in ihrem gemeinsamen Restaurant in Porto Seguro, einer Touristenenklave im Süden des brasilianischen Bundesstaates Bahía, erschossen worden. Derzeit geht die Polizei von einem Raubüberfall aus, schließt aber auch andere Hintergründe nicht aus.

Der Vorfall ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden des 24. Oktobers. Nach Angaben der Zivilpolizei von Bahia wurde die Leiche von David mit zwei Schüssen in Brust und Rücken in der Küche aufgefunden, während die Leiche von Erika mit einer Schusswunde im Kopf im Hinterhof des Hauses geborgen wurde. Sie hatte offenbar versucht, vor den Einbrechern wegzulaufen. Die Nachbarn, die dem Geschäft am nächsten waren, alarmierten die Rettungsdienste.

David Peregrina war jahrelang im Bankwesen tätig und betrieb verschiedene wichtige Positionen in Teilen der Baleareninsel. Vor einiger Zeit beschloss er, sich in Brasilien niederzulassen, um sich in der Gastronomiebranche, einer seiner großen Leidenschaften, zu etablieren.

Das Restaurant des verstorbenen Ehepaares befindet sich in Bahía direkt am Wasser.

Kurz darauf eröffneten er und seine Frau das Restaurant "Os Ribeirinhos" am Ufer des Flusses Buranhém, das auf spanische Küche spezialisiert ist und als eine der großen Attraktionen der Region gilt. Das Lokal kann nur mit dem Boot erreicht werden und verfügt über eine Anlegestelle.