Die Polizei hat zwei Mitglieder einer seit dem Herbst auf Mallorca aktiven Rolex-Bande festgenommen. Die mutmaßlichen Täter sollen unter anderem gewalttätige Raubüberfälle in Andratx und Calvià verübt haben. Es handelt sich hierbei um einen Mann und eine Frau italienischer Staatsangehörigkeit im Alter von 41 Jahren, die vermutlich zu einer größeren Verbrecherbande gehören.

Die Verdächtigen wurden am vergangenen Mittwoch in Portals Nous im Südwesten der Insel gefasst und am Samstag vor Gericht gebracht. Die beiden mutmaßlichen Kriminellen starteten ihre verbrecherischen Handlungen am 5. August auf der Insel, an dem sie in Magaluf einem Mann eine wertvolle Armbanduhr stahlen und auf Motorrädern mit gefälschten Nummernschildern flüchteten. Der nächste Coup der Gesetzesbrecher bestand in einem Überfall auf eine Tankstelle in Port d'Andratx Ende Oktober. Dabei schlug einer der Täter einen Kunden der Benzinstation brutal zu Boden und raubte ihm eine Rolex-Uhr im Wert von mehreren zehntausend Euro. Aufnahmen des vermeintlichen Gauner-Duos, die dabei von Überwachungskameras gemacht wurden, konnten den Ermittlern erste Hinweise zu seiner Festnahme lieferte.

Am 2. November kam es zu einer weiteren Tat: Auf dem Gelände von Port Adriano schubsten sie einen Fahrradfahrer. Als letzterer zu Boden fiel, wodurch er sich einen Arm brach, entrissen sie seine Luxusuhr der Marke Rolex im Wert von 100.000 Euro. Darüber hinaus konnte das Räuber-Duo vor knapp einer Woche in Port d'Andratx Beute machen, indem es weitere wertvolle Armbanduhren stahl.

Eine weitere Aktivität der Diebesbande fand vor einer Woche in Son Caliu in der Gemeinde Calvià statt. Hier lauerten sie einem Kunden eines Supermarktes auf dem Parkplatz auf. Als ihr potenzielles Opfer aus dem Auto stieg, warfen sie es zu Boden. Als sie versuchten dem Leidtragenden die Uhr vom Handgelenk zu reißen, kamen mehrere Zeugen zu Hilfe, sodass die beiden mutmaßlichen Verbrecher die Flucht ergreifen mussten.