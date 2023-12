Die Polizei hat am Montag in Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, nachdem dieser mit zwei Schusswaffen, Munition und Messern durch sein Viertel gezogen war. Einem Bericht der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge, ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 13.30 Uhr im Stadtteil La Vileta.

Ein Nachbar sah, wie der 51-jährige Spanier mit einem Messer in der Hand eine Straße entlang ging und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, nahmen sie den Mann fest, fanden neben dem Messer ein weiteres, eine Machete sowie zwei Schusswaffen und die dazugehörigen Patronen, wie auf einem Bild der Nationalpolizei zu erkennen ist. Beim anschließenden Verhör gab der Mann zu Protokoll, er trage die Waffen zu seiner Verteidigung, da er sich schon seit geraumer Zeit von einem Nachbarn bedroht fühle. Allerdings habe er dies nie zur Anzeige gebracht. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes stießen die Ermittler zudem auf Gewehre und eine Axt. Die Polizei ermittelt nun wegen illegalen Waffenbesitzes gegen den Mann, der vermutlich in den kommenden Tagen vor einem Haftrichter aussagen muss.