Die Staatsanwaltschaft auf Mallorca fordert eine mehrjährige Haftstrafe für einen Einbrecher. Der 57-jährige Rumäne soll für sechs Jahre hinter Gitter. Insgesamt gehen wohl acht Überfälle in Son Vida auf seine Rechnung. Er soll über Monate hinweg in dem luxuriösen Villenviertel vor den Toren Palma de Mallorcas operiert haben. Dabei sei der Dieb in Luxushotels und private Villen eingedrungen. Ihm wird vorgeworfen, dabei mehrere tausend Euro Bargeld sowie teuren Schmuck geklaut zu haben. Der Prozess gegen den Mann beginnt kommende Woche am Landgericht in Palma.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ereignete sich der erste Raubüberfall des Angeklagten Mitte September 2016 in einem bekannten Hotel dem luxuriösen Villenviertel Son Vida. Der Dieb verschaffte sich Zugang zu drei Hotelzimmern und stahl dabei verschiedene Luxusgegenstände, darunter Designertaschen, Sonnenbrillen und Schmuck. Zwei Tage später drang er dann in eine private Villa ein und erbeutete 3.200 Euro Bargeld, eine Rolex und Schmuck im Wert von mehr als 7.000 Euro. Das war dem Dieb aber noch nicht genug. Im November ging sein Streifzug weiter: So brach er erneut in zwei Villen ein, weitere drei Tage später in ein anderes, luxuriöses Haus.

Nachdem ihm die Beute nach den besagten sechs Einbrüchen immer noch nicht ertragreich genug ausgefallen war, setzte er seine Einbruchsserie fort. Im Dezember und im Januar 2017 folgten die nächsten Überfälle in zwei Chalets. Dabei ging der Dieb jedoch leer aus, weil er es nicht in die Gebäude schaffte. Die Staatsanwaltschaft fordert neben der Haftstrafe auch, dass der 57-Jährige die Eigentümer der gestohlenen Gegenstände entschädigt. Son Vida ist eine der teuersten Wohnsiedlungen auf Mallorca. Sie liegt in der Nähe von Palma de Mallorca. Die Vielzahl an Luxus-Immobilien lockt immer wieder Diebe und Räuber an. Erst kürzlich hatte es in der Siedlung einen aufsehenerregenden Fall von Hausbesetzung gegeben. Ein Mann hatte ein knappes Jahr lang illegal ein einer Drei-Millionen-Villa gewohnt.