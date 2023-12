Am Samstagnachmittag haben zwei junge Männer algerischer Nationalität unter Anwendung von Gewalt einen Angler im Hafen von Palma auf Mallorca überfallen. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung berichtete, konnte das Opfer nach der Tat noch "Hilfe, ich bin überfallen worden!" rufen, was eine Streife der Hafenpolizei auf den Plan rief.

Die Beamten begannen, den beiden mutmaßlichen Tätern hinterherzulaufen und bekamen sogar Unterstützung von einem Kollegen der Guardia Civil, der ebenfalls auf den Raubüberfall aufmerksam geworden war. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelang es den Polizisten, die Nordafrikaner einzuholen und festzunehmen.

Bei der Vernehmung gab das Opfer weitere Details zu dem Vorfall bekannt: Der Fischer angelte in aller Ruhe, als sich die beiden Männer an ihn heranschlichen. Die beiden Angreifer versuchten, seinen Elektroroller und den Rucksack, in dem er seine Schlüssel, Dokumente und eine Geldbörse mit Bargeld aufbewahrte, zu stehlen. In ihrer Diebesabsicht schreckten sie nicht davor zurück, das Opfer zu treten, zu schlagen und zu schubsen, um an ihre Beute zu kommen. Die Anwesenheit der Hafenpolizei vor Ort hatten die Männer offenbar nicht bemerkt.