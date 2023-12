Die aktuelle Wärmephase hat Mallorca historische Rekordwerte beschert. Laut dem Wetterdienst Aemet wurden am Sonntag in den Orten Campos, Sa Pobla und Binissalem so hohe Temperaturen wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der laufenden Jahreszeit gemessen. Im erstgenannten Dorf waren es 23,6 Grad, im zweiten 23,5 Grad und im dritten 23,1 Grad.

Doch am Dienstag könnten diese Werte sogar noch überschritten werden: Laut dem Wetterdienst Aemet werden örtlich 25 Grad erwartet. Auch in der Nacht zum Dienstag wurden zweistellige Werte gemessen, was ungewöhnlich ist. Doch die warme Phase wird schon bald enden: Am Mittwoch frischt der Wind aus nördlichen Richtungen auf, die Temperaturen bleiben aber mit 18 bis 19 Grad noch immer höher als üblich. Normalerweise liegt der Temperaturdurchschnitt am Tag bei etwa 15 Grad, in der Nacht muss grundsätzlich mit einstelligen Werten gerechnet werden. Bereits im Sommer und Herbst war es auf Mallorca zeitweise viel zu warm bzw. heiß: Im Juli und August wurde die Insel von mehreren Hitzewellen heimgesucht, auch im Herbst gab es mitunter Badewetter.