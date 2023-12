Starker Wind hat die ungewöhnlich hohen Temperaturen auf Mallorca deutlich nach unten gedrückt. Von örtlich 24 bis 25 Grad am Dienstag fiel das Quecksilber innerhalb von 48 Stunden auf nur noch 17 Grad. Auch nachts wurde es kälter: In Palma wurden in der Nacht zum Donnerstag nur noch 7 Grad nach zuvor zweistelligen Werten gemessen.

Damit nähern sich die Temperaturen dem für die Jahreszeit üblichen Standard an. Am vergangenen Wochenende und am Montag und Dienstag waren viel zu hohe Werte registriert worden, auf dem spanischen Festland näherten sie sich sogar der 30-Grad-Marke. Mit dem Wind aus nördlichen Richtungen wurden die Wellen aufgepeitscht, sodass für das Meer im Nordwesten, Westen und Norden die Warnstufe Gelb ausgerufen wurde.

In den kommenden Tagen bleibt es auf der Insel vorwiegend sonnig, aber kühl: Die Höchsttemperaturen halten sich bei 17 bis 18 Grad, der Wind bleibt der Insel – wenn auch meist weniger stark – erhalten. Bereits am Mittwoch waren die Werte auf breiter Front unter die 20-Grad-Marke gerutscht: Besonders kühl war es bereits in Porreres mit 18,6 Grad und an der Balearen-Universität mit 18,4 Grad.