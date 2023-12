Die Nächte auf Mallorca sind nach der anhaltenden ungewöhnlichen Wärmephase empfindlich kalt geworden. Laut dem Wetterdienst Aemet ging das Quecksilber in der Nacht zum Freitag auf 6 bis 7 Grad herunter. Und das soll auch so bleiben: Bis auf Weiteres wird in der Dunkelheit nicht wieder mit zweistelligen Werten gerechnet.

Bereits die Nacht zum Donnerstag war sehr kühl gewesen: Lediglich 8,5 Grad wurden in Manacor gemessen, 8,9 waren es in Sineu und 9,1 Grad in Campos. In der Serra d'Alfabia musste man bei 5,2 Grad frieren, was auch für das Kloster Lluc (8,8 Grad) und den Weiler Escorca (5,8 Grad) galt. Woanders war es noch zweistellig.

Die Tageswerte entsprechen inzwischen ebenfalls dem, was im Spätherbst üblich ist: Sie liegen derzeit bei 17 bis 18 Grad, in der Regel scheint bei zeitweise eher wenig und zeitweise starkem Wind die Sonne weitgehend ungetrübt vom Himmel. Eine Wetterverschlechterung – etwa einer der zu dieser Jahreszeit üblichen Stürme – ist zurzeit nicht in Sicht.