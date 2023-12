Die Nachtkälte hat Mallorca derzeit fester als ohnehin schon im Griff. Am frühen Sonntagmorgen wurden in Palma laut dem Wetterdienst aemet lediglich 3 Grad gemessen, weniger sogar noch als in der Serra de Tramuntana (5 Grad). Ähnlich niedrige Werte werden auch für die kommenden Nächte erwartet, erst ab Mitte der Woche soll es etwas erträglicher werden.

Was die Tage angeht, so steigen die Temperaturen dann deutlich an: Am Sonntag wurden 17 Grad erreicht, in den kommenden Tagen wird es ähnlich mild, wobei die Sonne mit Ausnahme vom Mittwoch meist vom Himmel scheint. Windig bis stürmisch soll es nicht werden, die Tage eignen sich daher bestens für Ausflüge. Ähnliche Nachrichten Kalte Nachttemperaturen lassen Menschen auf Mallorca frösteln Alles läuft darauf hinaus, dass das Wetter am heiligen Abend und an den folgenden Weihnachtstagen wohl trocken und heiter bis wolkig bleibt. Die Wettervorhersage rechnet sogar mit etwas höheren Tagestemperaturen bei immerhin fast 20 Grad auf der Insel, weshalb von recht angenehmen Rahmenbedingungen die Rede sein kann. Noch vor knapp einer Woche hatten die Temperaturen mit deutlich über 20 Grad erheblich über den für die Jahreszeit üblichen Werten gelegen. Mutige waren sogar ins Meer gegangen, was inzwischen in der theorie zwar weiter möglich ist, aber nur ganz wenige machen.