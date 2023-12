Im Prozess gegen zwei Angeklagte, die vor der Kathedrale von Palma de Mallorca ein Touristen-Paar ausgeraubt und körperlich misshandelt haben sollen, läuft derzeit auf der Insel ein Prozess. Die Staatsanwaltschaft fordert laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Sonntag fünf Jahre Gefängnis für einen Mann und vier Jahre für seine mutmaßliche Spießgesellin. Hinzu kommt eine beantragte Entschädigung von 3610 Euro



Den beiden Angeklagten – er ist 40 Jahre alt, sie 41 – wird vorgeworfen, die Urlauber am vergangenen 21. Mai an der Straße Mirador de la Catedral angegriffen zu haben. Beide Opfer wurden der Klageschrift zufolge zu Boden gerissen, dem Mann wurde mit dem Fuß mit aller Macht ins Gesicht getreten. Erbeutet wurden zwei I-Phone-Handys im Wert von 900 bzw. 1000 Euro und ein Schulterriemen nebst Tasche.

In der Gegend rund um die Kathedrale treiben sich besonders oft Diebe herum, die es auf Touristen abgesehen haben. Auch im Parc de la Mar und in Bussen der Linien 25 und 35, die zwischen der Innenstadt und der Playa de Palma verkehren, muss man vor allem in der Hochsaison sehr aufpassen. Hinzu kommen Trickdiebe wie die sogenannten Nelkenfrauen, die sich naiven Reisenden nähern, ihnen Blumen anbieten und dabei zulangen.