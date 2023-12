Am späteren Samstagabend ist in einem Zug des Mallorca-Eisenbahnbetriebs SFM ein Brand ausgebrochen. Daraufhin mussten die Passagiere am Bahnhof Alaró-Consell eilig evakuiert werden. In einem der Waggons hatte sich starker Rauch gebildet, der Zug, der zwischen Palma und Inca unterwegs war, konnte nicht weiterfahren.

Das Feuer konnte nach einiger Zeit gelöscht werden, die Passagiere wurden gebeten, ihre Waggons wieder zu besteigen. Rauchvergiftungen oder sonstige Verletzungen wurden bei keinem der Fahrgäste festgestellt. Auf Mallorca gibt es neben dem historisch bedeutsamen "Roten Blitz" zwischen Palma und Sóller zwei moderne Zuglinien. S-bahn-ähnliche Triebwagen verkehren von Palma über Inca nach Sa Pobla, aber auch in die zweitgrößte Inselstadt Manacor. Mit dem Zug kann man in idyllische Dörfer wie Sineu oder Petra gelangen.