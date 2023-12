Die auf der Umgehungsautobahn von Palma de Mallorca geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometer wird am Montag um 20 auf 100 km/h erhöht. Damit löst die nach der Regionalwahl vom 28. Mai auf den Balearen an die Macht gekommene konservative Volkspartei ein Wahlversprechen ein.

Llorenç Galmés, der Chef des Inselrats, wies darauf hin, dass nur noch an zwei Stellen die alte Geschwindigkeitsbegrenzung aus Sicherheitsgründen gelten wird, nämlich im Tunnel von Génova und auf dem Abschnitt am Kreisverkehr Can Blau, von dem man auf die Schnellstraße nach Mnnacor abbiegen kann.

Als Begründung für die Erhöhung der Geschwindigkeit wurde von Seiten des Inselrats angegeben, dass diese die Zahl der Staus verringern würde. Außerdem würden dann schwere Fahrzeuge weniger Benzin verbrauchen. Auch die CO2-Emissionen seien bei Tempo 100 höher als bei einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.

Auf Mallorca gibt es neben der Ringautobahn um Palma auch die Autobahn Palma-Inca, die Südwestautobahn Richtung Paguera und die Autobahn, die die Balearenhauptstadt mit dem von vielen Deutschen bewohnten Dorf Llucmajor verbindet. Hinzu kommen die autobahnähnliche Schnellstraße zwischen Palma und Manacor und ein neues, etwa zehn Kilometer langes Stück zwischen Llucmajor und Campos.