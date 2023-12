Der spanische Wetterdienst hat eine erste Vorhersage für das Weihnachtswetter auf Mallorca gewagt. Alles läuft darauf hinaus, dass es am Heiligen Abend wolkenlos, wenig windig und trocken bleibt. Die Temperaturen sollen am 24. Dezember auf immerhin 18 Grad steigen, nachts soll es lange nicht mehr so kalt sein wie derzeit noch. Dieser Trend setzt sich wohl am 25. und 26. Dezember fort.

Bis dahin dominiert über Mallorca die Sonne, mehrheitlich wolkig soll es nicht werden. Am Donnerstag und am Freitag soll der Wind stärker als üblich aus dem Nordwesten wehen. Doch dieser drückt die Temperaturen nicht nach unten. Bis zur Nacht zum Mittwoch wird mit sehr niedrigen Nachtwerten und örtlich sogar mit Frost gerechnet, danach steigt das Quecksilber. Die Nacht zum Sonntag war in einigen Dörfern sehr kalt: In Campos wurden etwa lediglich 1,4 Grad gemessen, an der Balearen-Universität waren es 2,1 Grad, am Flughafen Palma 3,6 Grad. An einigen Orten war es jedoch lange nicht so kalt, etwa in Banyalbufar mit 11,4 Grad, Artà mit 11 Grad, Colònia de Sant Pere mit 12,7 Grad und Muro mit 11,4 Grad.