Ein als besonders gefährlich eingestufter Insasse des Gefängnisses von Palma de Mallorca hat einem Angestellten in den Arm gebissen. Wie die die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erfuhr, befand sich der Afrikaner in einem Isolationstrakt der Justizvollzugsanstalt. Das Opfer musste ärztlich behandelt werden, es wird befürchtet, dass der Angreifer ihn mit einer Krankheit angesteckt haben könnte.

Informationen des Blattes zufolge war der Angreifer in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Gewalt negativ aufgefallen. der Vorfall ereignete sich in einer Übergangsphase im Gefängnis. Der ehemalige Direktor Francisco Baldonedo, der die Zustände dort weitgehend befriedet hatte, bat aus persönlichen Gründen um seine Versetzung in das Gefängnis der Insel Lanzarote, die neue Chefin Trinidad Gómez hat noch nicht richtig Tritt gefasst.

Das Gefängnis von Palma de Mallorca ist ein moderner, selbstredend stark gesicherter und abschreckender Bau, der sich an der sich an der Ringautobahn befindet. Zu dem Komplex gehört unter anderem auch ein 50 Meter langer Swimming-Pool. In dem markanten Bau sind auch deutsche Kriminelle untergebracht.