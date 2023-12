Das ohnehin schöne Weihnachtswetter wird noch angenehmer, je näher der Jahreswechsel rückt. Laut dem Wetterdienst Aemet dreht der Wind am Mittwoch der kommenden Woche auf Südwest, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Temperatur zum Jahreswechsel auf über 20 Grad steigen könnte. Traditionell reisen zu Silvester viele Deutsche auf die Insel, um der Dunkelheit und der Kälte in ihrer frostigen Heimat zu entfliehen.

Auch nachts soll es milder werden. Es wird damit gerechnet, dass die Werte bis zur Jahreswende kontinuierlich auf sogar zweistellige Werte steigen. Die vergangenen Nächte waren ausgesprochen kalt, stellenweise und nicht nur im Gebirge wurde der Gefrierpunkt unterschritten. An den Tagen bleibt es meist heiter bis wolkig, also ausgesprochen freundlich.

Der Donnerstag gestaltete sich auf Mallorca recht freundlich, am mildesten war es mit 19,2 Grad am Leuchtturm von Cala Rajada. Auf Platz 2 folgt die Mole Dic Oest in Palma mit 19 Grad vor Artà und Son Servera mit 18,9 Grad und Sineu mit 18,7 Grad. Nachts wurde es allerdings wieder kalt, Kältepol war Campos mit minus 0,5 Grad. In Binissalem war es mit 1,6 Grad ebenfalls lausig kalt.