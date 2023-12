Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorca zwei polizeibekannte "Okupas" festgenommen, die in einem Haus im Dorf Felanitx mehrere Objekte gestohlen hatten. Die Kriminellen hatten am Abend des 22. Dezember gegen 20.15 Uhr in dem Gebäude unter anderem einen großen blauen Koffer mitgehen lassen.

Eine Nachbarin bemerkte dies, schrie die Eindringlinge an und verständigte die Guardia Civil. Die Kriminellen ergriffen die Flucht. Ein Polizist außer Dienst wurde auf die Delinquenten aufmerksam und verständigte ebenfalls seine Kollegen. Die Verbrecher konnten identifiziert und in der Nähe eines Gebäudes festgenommen werden, das sie seit geraumer Zeit besetzt halten. Das Haus ist der Guardia Civil wegen der dort lebenden Personen seit Jahren bestens bekannt. Sämtliche Bewohner haben lange Vorstrafenregister. In Felanitx leben auch einige deutsche Staatsbürger. Haus- und Wohnungsbesetzungen kommen auf Mallorca zwar nicht allzu oft vor, gerieten aber in den vergangenen Monaten zunehmend in die Schlagzeilen. Für Furore sorgte der Fall einer belgisch-französischen Familie, die vor Weihnachten von aggressiven "Okupas" von ihrer eigenen Finca im Dorf Sencelles vertrieben worden waren.