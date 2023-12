Auf Mallorca hat die Feuerwehr am Mittwoch einen Esel am Castell d'Alaró im gleichnamigen Ort gerettet. Das Tier war mit seinem Huf in einem Loch stecken geblieben und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr.

Der Besitzer informierte die Einsatzkräfte, um das verängstigte Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Auch Tierärzte waren vor Ort, um es zu untersuchen. Sie verabreichten ihm ein Beruhigungsmittel, um zu verhindern, dass sich der Esel selbst Verletzungen zufügt. Schließlich konnte der Vierbeiner unverletzt aus dem Loch befreit werden. Die Burg von Alaró ist ein beliebtes Ausflugsziel sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern. Der kleine Ort in der Inselmitte ist etwa eine 30-minütige Autofahrt von der Inselhauptstadt Palma entfernt. Das Castell ist seit 1931 als Kulturgut gelistet. Neben den Überresten der Burg gibt es auch ein Gasthaus und eine Wanderhütte, ein sogenanntes "Refugio". Der Zugang zur Burg ist teilweise asphaltiert, gepflastert und kann nur zu Fuß bewältigt werden. Sie befindet sich auf einer Höhe von etwa 822 Metern.