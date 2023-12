Das neue Jahr soll auf Mallorca mit ungewöhnlich hohen Temperaturen beginnen. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert für Dienstag, 2. Januar, 20 Grad bei einem heiter bis wolkigen Himmel. So soll es danach auch einige Tage weitergehen, wobei die Nachtwerte mit 10 bis 13 Grad wieder zweistellig sein werden.

Bis dahin bleibt es kühler und dabei meist wolkig. Pünktlich am Silvestertag verziehen sich jedoch die Wolken und die Sonne lässt sich wieder blicken. Ein auffrischender Südwestwind könnte aber manch einen, der Feuerwerkskörper explodieren lassen möchte, gehörig stören. Bis zum Silvestertag bleiben die Nachtwerte im einstelligen Bereich, jedoch mit steigender Tendenz.

Die Nacht zum Mittwoch war örtlich eiskalt auf der Insel: In Binissalem waren es lediglich minus 0,5 Grad, am Kloster Lluc minus 1,8 Grad und in Escorca sogar lediglich minus 2,4 Grad. Woanders lag die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt. Kurioserweise recht mild war es nur an einem Ort, dem Leuchtturm von Cala Rajada: Dort wurden 11,1 Grad gemessen.

In deutschen Landen regnet es unterdessen – etwa in Köln, Hamburg oder Hannover – vielerorts permanent, und das auch in der Silvesternacht. Die Höchsttemperaturen liegen knapp über oder knapp unter der 10-Grad-Marke.