Nur wenige Minuten nach Mitternacht: Der erste Säugling und der gesamten Balearenkam um 00.03 Uhr im Krankenhaus von Manacor auf Mallorca zur Welt. Die neue kleine Erdenbürgerin mit dem Namen Carme Ballester Catany hatte ein Gewicht von 3,2 Kilo bei ihrer Geburt und ist das Kind des Ehepaars Isabel Catany und Joan Toni Ballester aus Llucmajor.

El primer infant nascut l'any 2024 als hospitals públics de les Illes Balears nom Carme

Ha nascut a les 00.03 h de l'1 de gener, a l'Hospital de Manacor.

La petita ha pesat 3.250 g i és filla de na Isabel i en Joan, una parella que resideix a Llucmajor. Enhorabona!!!. pic.twitter.com/Mwo1zw2rXB — Hospital de Manacor (@HManacor) January 1, 2024

Es ist somit die zweite Tochter des Ehepaars, das ein weiteres Mädchen hat, das im Februar drei Jahre alt wird. Einige andere Babys, die ebenfalls zu Neujahr zur Welt kamen, spiegeln den demografischen Wandel auf den Inseln wider. So kommen die Eltern des des zweiten Kindes, das am 1. Januar um 01.31 Uhr im Universitätskrankenhaus Son Espases zur Welt kam, und auf den Namen Coco Carmel Villalonga Spaine hört, aus Spanien sowie aus Großbritannien.

Kurz darauf, in einem Krankenhaus in Inca, kam um 2.12 Uhr Diana zur Welt. Sie wog bei ihrer Geburt 3,9 Kilo, und ihre Eltern sind marokkanischer Nationalität und wohnen in Sa Pobla. In den ersten Stunden des neuen Jahres erblickte bislang kein einziger Junge das Licht der Welt.