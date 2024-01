Die Fahrerin eines E-Rollers hat am Donnerstag auf Mallorca einen Fußgänger von hinten angefahren und zu Sturz gebracht. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Zwischenfall gegen 10.30 Uhr an Palmas Hafenmeile Passeig Marítim, konkret auf Höhe des Restaurants Can Blanc. Demnach trug der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls sein vier Monate altes Baby in einem Tragegurt.

Aus der Meldung ging weiter hervor, dass sich Vater und Kleinkind in Begleitung der Mutter und zwei weiterer Kinder befanden. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, riefen umgehend die Notrufleitstelle 112. Die herbeigerufenen Rettungskräfte leisteten dem Mann, der von der Roller-Fahrerin zu Boden geschickt worden war, und dessen Baby Erste Hilfe. Eine Einweisung in ein Krankenhaus war dem Blatt zufolge nicht erforderlich. Derweil leitete die Polizei die Fahndung nach der Fahrerin des E-Rollers ein. Diese war nach Aussage von Zeugen nach dem Unfall unbeirrt weitergefahren, ohne sich um das Wohl des Mannes und des Kleinkindes zu kümmern. Der Zeitung zufolge konnte das Unfallopfer den Beamten eine vage Beschreibung der Unfallflüchtigen liefern. Die Polizei kündigte an, im Rahmen der Fahndung Aufnahmen von mehreren Überwachungskameras auszuwerten.