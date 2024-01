Überraschung, Überraschung ... die Bewohner der kleinen Ortschaft Banyalbufar auf Mallorca trauten wohl am Dienstagmorgen ihren Augen nicht: Denn auf der Straße Richtung Süden via dem Nachbardorf Estellencs fanden sie ein Auto in einem sogenannten Safareig vor, einem Wasserbecken für landwirtschaftliche Nutzung.

Zuvor hatte der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Peugeot 307 verloren, sodass das Auto von der Straße abkam, eine hölzerne Leitplanke durchbrach und schließlich in dem Wassertank landete. Die Polizei, die den Vorfall untersucht hat, geht davon aus, dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Ähnliche Nachrichten Politik reagiert nach deutlichem Anstieg tödlicher Motorradunfälle prompt Mehr ähnliche Nachrichten Mehrere Anwohner, die das Becken zur Bewässerung ihrer Gemüsegärten nutzen, bemerkten das Auto. Um das stark beschädigte Fahrzeug aus dem Safareig zu ziehen, wurde Wasser aus dem Tank gelassen. Auf Mallorca kommt es sehr immer wieder zu Verkehrsunfällen, selten sogar mit tödlichem Ausgang. In der Mehrheit sind überhöhte Geschwindigkeit und das Abkommen von der Fahrbahn die Ursache des Unglücks. Ein weiterer häufiger Grund ist die Ablenkung des Fahrers, die Hauptursache für Frontalzusammenstöße. Sowohl die Guardia Civil als auch die Verkehrsbehörde haben aufgrund der vielen Verkehrstoten im Jahr 2023 angekündigt, die Zahl von Verkehrskontrollen zu erhöhen.