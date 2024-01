Am Samstagmittag ist ein Mann im fortgeschrittenen Alter an den Folgen eines Brandes in seinem Haus in Llucmajor auf Mallorca verstorben. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, sollen die Feuerwehrleute, die sich sofort nach dem Ausbruch des Feuers zum Tatort begeben hatten, den leblosen Körper nach den Löscharbeiten vorgefunden haben.

Der Vorfall soll sich gegen 12 Uhr ereignet haben, wobei die Nachbarn Zeugen des Ereignisses waren und sofort den Notruf wählten. Das Feuer brach im unteren Stockwerk aus, geriet schnell außer Kontrolle und griff auf das gesamte Haus über. Weitere Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt.