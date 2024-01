Wer geglaubt hat, dass sich die Sicherheitslage in der Gegend rund um die Plaça Gomila in Palma de Mallorca ungeachtet diverser Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen gebessert hat, der irrt: In der Nacht zum Sonntag lieferten sich auf dem Platz vor dem bei Deutschen beliebten Restaurant Bahia Mediterráneo 15 Männer zwischen 18 und 30 Jahren eine blutige Massenschlägerei. Dabei wurden laut dem Hilfsdienst Samu 061 drei Beteiligte so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die einstmals völlig verkommene und von Drogensüchtigen und Obdachlosen bevölkerte Gegend war in den vergangenen Jahren mühe- und liebevoll aufgehübscht worden. Moderne Wohnhäuser und Restaurants entstanden, auch ein Boutique-Hotel und ansprechende, von eher wohlhabenden Menschen geschätzte Läden befinden sich dort. Dennoch zieht die oberhalb vom Uferboulevard Paseo Marítimo befindliche Gegend weiterhin vor allem nachts und vor allem an Wochenenden dubiose Gestalten an. Als eher gefährlich gilt nachts auch der Paseo Marítimo selbst, wo sich zahlreiche Bars befinden, die vor allem junge spanischsprachige Nachtschwärmer anziehen.