In Mallorcas Hauptstadt Palma hat sich am Dienstagmorgen ein tödliches Unglück ereignet. Ein 34-jähriger Rumäne ist dabei ums Leben gekommen. Wie das Onlineportal Crónica Balear berichtet, ist der Mann aus dem dritten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Die angerückten Rettungsteams versuchten eine Stunde lang, den Mann wiederzubeleben. Am Ende konnten sie nur noch seinen Tod feststellen. Der Rumäne hatte seinen Bruder in Palma de Mallorca besucht. Dieser sagte aus, sie hätten am Abend zusammen Alkohol getrunken und Marihuana geraucht. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt.

Der Vorfall ereignete sich unweit der Zentrale der Nationalpolizei in Palma. Ein Beamter beobachtete zufällig, wie der Mann in die Tiefe stürzte, und alarmierte weitere Einsatzkräfte. Weder der Bruder des Opfers noch dessen Frau hatten mitbekommen, wie der 34-Jährige aus dem dritten Stock gefallen war. Als sie ihn aber nicht finden konnten, durchsuchten sie erst die Wohnung und gingen dann auf die Straße, um ihn zu suchen. Dort fanden sie ihren Verwandten auf dem Asphalt liegend vor. Auch die Mordkommission ermittelt in diesem Fall, um ein Gewaltverbrechen auszuschließen.