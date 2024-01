Auf einem zentralen Platz in Palma de Mallorca ist am Dienstag ein Mann brutal zusammengeschlagen worden. Daraufhin nahmen Beamte der spanischen Nationalpolizei laut einer Pressemitteilung zwei Verdächtige fest. Die Tat wurde im Multikulti-Viertel Pere Garau auf der Plaza de las Columnas am helllichten Tag verübt.

Schnell herbeigeeilte Hilfskräfte fanden das Opfer blutend auf dem Asphalt vor. Es wies schwere Verletzungen im Gesicht auf. Der Mann – ein 30-Jähriger aus Ecuador – musste eilig in ein Krankenhaus gebracht werden. Er sagte gegenüber der Nationalpolizei aus, von zwei Frauen und einem Mann angegriffen worden zu sein. Eine der Frauen – eine 31-Jährige – wurde später in der Gegend aufgespürt, sie leistete Widerstand gegen die Beamten. Sie wurde niedergerungen und festgenommen. Auch der männliche Aggressor, ein 26-jähriger Dominikaner wurde abgeführt. Warum es zu der Schlägerei auf dem Platz gekommen war, ist noch völlig unklar. Das Viertel Pere Garau gilt zwar als sicherer als etwa Son Gotleu oder La Soledat, dennoch kommt es dort seit einigen Jahren vermehrt zu gewalttätigen Zwischenfällen. In der Gegend wohnen Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft, darunter Chinesen und Südamerikaner.